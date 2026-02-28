Así se ve la capital de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel

Según las fuerzas israelíes, se trata de un “ataque preventivo” ante la amenaza que supone el programa nuclear iraní.

Irán respondió con un lanzamiento de misiles que fueron interceptados por los sistemas de defensa de Israel, según confirmó este país.

Por su parte, Trump afirmó que el objetivo era “eliminar amenazas inminentes” y anunció el inicio de “importantes operaciones de combate”, con la intención de destruir la industria de misiles iraní y su marina. También lanzó un ultimátum al ejército iraní, ofreciendo inmunidad o “muerte segura”, y aseguró a la población que “la hora de su libertad está cerca”.