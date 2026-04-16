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    Eligen al DAF XF Electric como el “Camión Ecológico del Año”

     
    Luuk van Kaathoven

    El DAF XF Electric recibió el galardón como el “Camión Ecológico del Año 2026″, por parte del programa National Transport Awards, establecido en 1988 por las prestigiosas revistas españolas Transporte 3 y Viajeros.

    Se trata del segundo premio que recibe este modelo, que había sido premiado como “Camión Internacional del Año 2026″.

    El jurado destacó al XF Electric por su avanzada tecnología, su fuerte enfoque en sostenibilidad y su excelente desempeño global. Entre los principales criterios de evaluación se incluyeron la innovación, eficiencia, impacto ambiental y facilidad de uso.

    El DAF XF Electric está impulsado por motores eléctricos PACCAR EX-D1 y EX-D2, que entregan potencias desde 170 kW (230 hp) hasta 350 kW (480 hp). Dependiendo de la configuración, el vehículo ofrece una autonomía de cero emisiones superior a los 500 kilómetros.

    Uno de los factores clave que primó a la hora de elegirlo “Camión Ecológico del Año 2026″ fue la incorporación de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) de última generación, libres de cobalto y níquel, y con una vida útil excepcionalmente larga. Estas baterías pueden cargarse de forma habitual hasta el 100% sin afectar su durabilidad.

    “Ser galardonados como ‘Camión Ecológico del Año’ es otro gran reconocimiento a las cualidades de nuestros camiones eléctricos de Nueva Generación DAF”, comentó Bart Bosmans, miembro del Consejo de Administración de DAF y responsable de Marketing y Ventas.

    Representada en Chile por SKC, Camiones DAF cuenta con más de 6 años de experiencia en Euro 6 en toda su línea de camiones con más de 800 camiones cumpliendo esta norma consolidando su liderazgo en innovación sostenible con el desarrollo de soluciones tecnológicas que marcan el futuro del transporte pesado.

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