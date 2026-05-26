Así se vivió el potente sismo en las faenas mineras de Calama
De acuerdo con el reporte emitido a las 23.47 horas, el movimiento telúrico ocurrió a las 17.53 horas y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, alcanzando una intensidad máxima de VI grados Mercalli en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda. En estas zonas, se desarrolla gran parte de la actividad minera del país, donde los registros dan cuenta de la fuerza del sismo que provocó peligrosos movimientos de tierra en las faenas.
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