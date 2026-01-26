Aumenta la tensión en Estados Unidos: nueva muerte en manos de agente ICE remece a Minneapolis
Durante este sábado, Alex Jeffrey Pretti falleció tras recibir una ráfaga de disparos propinados por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una manifestación en Minneapolis, Minnesota. Esto ha provocado una nueva ola de protestas en Estados Unidos y ha escalado la tensión respecto a la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump. Acá te contamos más detalles.
