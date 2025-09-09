Bad Bunny se lesiona en pleno concierto en Puerto Rico
Durante el último concierto de su residencia en Puerto Rico, Bad Bunny se lastimó la rodilla mientras realizaba una coreografía en el escenario, lo que provocó preocupación entre los asistentes.
El incidente se produjo cuando el artista realizaba una perfomance en una de sus canciones y luego de un salto, el cantante de “Tití me preguntó” terminó cojeando y tuvo que detenerse.
El momento fue captado por el público durante su último concierto de la gira"No Me Quiero Ir de Aquí" en San Juan.
Los videos que circularon en redes muestran cuando el cantante gritó de dolor y de inmediato se llevó la mano a la pierna, mientras cojeaba hacia un costado del escenario.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.