Bad Bunny se lesiona en pleno concierto en Puerto Rico

Durante el último concierto de su residencia en Puerto Rico, Bad Bunny se lastimó la rodilla mientras realizaba una coreografía en el escenario, lo que provocó preocupación entre los asistentes.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El incidente se produjo cuando el artista realizaba una perfomance en una de sus canciones y luego de un salto, el cantante de “Tití me preguntó” terminó cojeando y tuvo que detenerse.

El momento fue captado por el público durante su último concierto de la gira"No Me Quiero Ir de Aquí" en San Juan.

Los videos que circularon en redes muestran cuando el cantante gritó de dolor y de inmediato se llevó la mano a la pierna, mientras cojeaba hacia un costado del escenario.

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

