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Cancamusa entrega detalles de su nuevo disco
Además, la cantautora nacional y baterista de Los Bunkers, habló de su nuevo desafío de salir de la escena "underground" y tocar en su próximo show en el teatro Nescafé de las Artes.
Por
Pablo Gándara
15 MAYO 2026
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