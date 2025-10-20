SUSCRÍBETE
Captan a Pedro Pascal bailando cumbia durante las protestas del “No Kings” contra Donald Trump

El actor chileno se mezcló entre la multitud del movimiento que critica las políticas del mandatario estadounidense y su estilo similar a una monarquía.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La jornada se realizó el domingo en Los Ángeles y asistieron más de 7 millones de personas, y entre ellas, Pedro Pascal fue captado bailando.

La presencia del actor se viralizó rápidamente y fue celebrada por diversos usuarios.

