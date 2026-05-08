Desde la Redacción: Desbordes endurece ofensiva contra ministro Rabat por ampliación de Santiago 1
"Al ministro (Fernando Rabat) le falta experiencia política y esto le va a traer costo", cuestionó en el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la decisión del Ministerio de Justicia de ampliar el recinto penitenciario de Santiago 1, medida dada a conocer en Desde la Redacción. "Hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto", espetó el jefe comunal en entrevista con Catalina Batarce y Rodrigo Álvarez, agregando que avanzará en conversaciones con el Presidente José Antonio Kast porque "con el ministro la verdad que pasó el momento de conversar". Revisa en este capítulo, además, las entrevistas al diputado PDG Patricio Briones y al legislador progresista argentino Leandro Santorno.
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