Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Opens in new window
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Viernes de Culto: Jano Soto vuelve a la escena musical
En conversación con Francisco Aravena y Claudio Vergara, el músico chileno cuenta detalles de su regreso a la música bajo el nombre Veterano, y de su nuevo single: “Todo es empezar”.
Por
Paula Morales
8 MAYO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Desde la Redacción
Viernes de Culto
Jano Soto
Veterano
Música
Espectáculos
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 11 min
Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
hace 14 min
Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado
hace 16 min
Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”
hace 20 min
Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán
hace 21 min
Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
hace 28 min
Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?
Servicios
Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?
Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
Confirman show de Hayley Williams en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?
Chile
Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado
Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”
Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Negocios
IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles
CMPC reduce sus ganancias 50% el primer trimestre en medio de “un entorno aún desafiante”
Megarreforma es aprobada en general en la Comisión de Hacienda solo con los votos del oficialismo
Tendencias
Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic
La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar
El Deportivo
En vivo: Alejandro Tabilo se mide contra Francisco Cerúndolo en Roma
Sufre uno de los anfitriones: Estados Unidos entra en alerta tras la lesión de Johnny Cardoso
“He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos
Tecnología
El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA
Cultura y entretención
“Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres
Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”
La cantante Bonnie Tyler fue puesta en coma inducido tras una cirugía de emergencia
Mundo
Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán
Trump desclasifica más de un centenar de documentos sobre ovnis y otros objetos no identificados
¿Quién es Zack Polanski, el nuevo favorito de los Verdes británicos?
Paula
Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño
Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.