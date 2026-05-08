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    Viernes de Culto: Jano Soto vuelve a la escena musical

    En conversación con Francisco Aravena y Claudio Vergara, el músico chileno cuenta detalles de su regreso a la música bajo el nombre Veterano, y de su nuevo single: “Todo es empezar”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Desde la RedacciónViernes de CultoJano SotoVeteranoMúsicaEspectáculos

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