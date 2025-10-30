Presidente Boric interactúa con un “perro robot” durante visita a instituto tecnológico en Corea del Sur
Durante su visita a Corea del Sur, el mandatario fue recibido por académicos del Korea Institute of Science and Technology (KIST) para conocer avances en IA y robótica.
En el recorrido por el instituto, investigadores le mostraron laboratorios donde se están desarrollando proyectos que incluyen robots humanoides que interpreta música utilizando inteligencia auditiva, y el “perrobot” que se robó la atención de la delegación.
