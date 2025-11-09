Captan tensa discusión entre alcalde de Los Ángeles y Core del Biobío en fiesta costumbrista
El origen del conflicto habría sido por la modificación del horario de la “Asado al Palo”, que se llevó a cabo en la localidad de Santa Fe.
Un tenso momento se registró durante la tarde de ayer en una fiesta costumbrista, luego de que el consejero regional, Roberts Córdova, y el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, protagonizaran una discusión.
La pelea se originó por la hora de inicio de la actividad, que estaba programada para las 14:00 hrs, pero que se habría aplazado por la llegada tardía del alcalde.
Según un video que se viralizó en redes sociales, ambas autoridades se enfrentaron verbalmente.
Córdova le gritó a Pérez que los recursos “son del Gobierno Regional, no me vengas a levantar la voz”.
También se escucha a Pérez decirle al consejero: “De huaso no tenís nada. Yo soy huaso, roto de mier…”.
Frente a los hechos, la Municipalidad de Los Ángeles sacó un comunicado explicando su versión de los hechos.
