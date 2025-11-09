OFERTA ELECCIONES $990
    Captan tensa discusión entre alcalde de Los Ángeles y Core del Biobío en fiesta costumbrista

    El origen del conflicto habría sido por la modificación del horario de la “Asado al Palo”, que se llevó a cabo en la localidad de Santa Fe.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un tenso momento se registró durante la tarde de ayer en una fiesta costumbrista, luego de que el consejero regional, Roberts Córdova, y el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, protagonizaran una discusión.

    La pelea se originó por la hora de inicio de la actividad, que estaba programada para las 14:00 hrs, pero que se habría aplazado por la llegada tardía del alcalde.

    Según un video que se viralizó en redes sociales, ambas autoridades se enfrentaron verbalmente.

    Córdova le gritó a Pérez que los recursos “son del Gobierno Regional, no me vengas a levantar la voz”.

    También se escucha a Pérez decirle al consejero: “De huaso no tenís nada. Yo soy huaso, roto de mier…”.

    Frente a los hechos, la Municipalidad de Los Ángeles sacó un comunicado explicando su versión de los hechos.

