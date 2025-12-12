VOTA INFORMADO por $1100
    Captan violento asalto a periodista y camarógrafo de Canal 13 en pleno centro de Santiago

    Un equipo de prensa fue brutalmente agredido, situación que fue registrada por transeúntes que se encontraban en el lugar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En las imágenes se puede ver cómo un sujeto acorrala a la reportera y le roba su celular, mientras otro hombre comienza a increpar con insultos al camarógrafo y luego le rompe su trípode para golpearlo.

    Desde el Canal, condenaron el ataque: “Tanto la periodista como el camarógrafo recibieron atención médica y hoy están bien y recuperándose. Rechazamos tajantemente este tipo de ataques a la prensa y damos a conocer que realizamos la respectiva denuncia para que los agresores sean detenidos”.

    Además, Carabineros ya identificó al agresor.

