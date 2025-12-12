Captan violento asalto a periodista y camarógrafo de Canal 13 en pleno centro de Santiago

En las imágenes se puede ver cómo un sujeto acorrala a la reportera y le roba su celular, mientras otro hombre comienza a increpar con insultos al camarógrafo y luego le rompe su trípode para golpearlo.

Desde el Canal, condenaron el ataque: “Tanto la periodista como el camarógrafo recibieron atención médica y hoy están bien y recuperándose. Rechazamos tajantemente este tipo de ataques a la prensa y damos a conocer que realizamos la respectiva denuncia para que los agresores sean detenidos”.

Además, Carabineros ya identificó al agresor.