Cómo te lo explico | Foro Madrid, bots y Constitución: la tormenta perfecta
En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan las implicancias de la asistencia del Presidente Kast al Foro Madrid. El exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno, en tanto, indicó que si él hubiese sido canciller le hubiese recomendado no ir. Además, sostuvo que las vocerías de ministros en política exterior deben estar unificadas, de lo contrario, se genera un daño. Por otro lado, el director de Cazadores de Fake News, Adrián González, aborda el fenómeno de los bots, a raíz de la detención de Cerimedo y sus vínculos con el país.
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