Cómo te lo explico | Los seis meses de Kast

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena conversan sobre los primeros seis meses de gobierno del Presidente Kast. Además, la exministra Isabel Plá hace su balance de esta primera etapa. Sostiene que hay un error en el diseño político de La Moneda, que no pueden haber disonancias entre vocerías de ministros, sobre todo en materia económica y que fue un error recontratar a la exministra Natalia Duco. Los académicos de la UC Marcelo Mendoza y de la UDP Marcelo Santos analizan el tono de los discursos políticos en debates, en programas y redes sociales. Plantean que en redes es más adversarial y que es ahí donde se hace el "trabajo sucio".
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