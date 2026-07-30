Cómo te lo explico | Problemas: puertas adentro y puertas afuera
En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan la contingencia política. La diputada del PDG Pamela Jiles aborda el rol de su partido para alcanzar acuerdos con el gobierno y sus aspiraciones de que Franco Parisi se transforme en el próximo Presidente de la República. El exministro y director de Clapes UC Felipe Larraín, en tanto, analiza los aranceles que impuso Estados Unidos a Chile y la agenda económica del Ejecutivo.
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