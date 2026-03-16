Con palos, piedras y balones de gas: ambulantes atacan a funcionarios municipales en Estación Central

Durante una fiscalización realizada la noche del sábado, un grupo del funcionarios municipales de Estación Central fue atacado por una turba.

El incidente ocurrió en la calle María Rosa Velásquez, tras recibir reiteradas denuncias de vecinos por ruidos molestos y la instalación de 20 carros de comida ilegal en la vía pública.

Al llegar al lugar, los fiscalizadores fueron agredidos con palos, piedras y hasta cilindros de gas, por lo que cinco trabajadores municipales resultaron heridos.

Pese a que personal de Carabineros llegó al lugar, no se registraron detenidos tras el operativo.