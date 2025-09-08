SUSCRÍBETE
Conductor acusado por temeraria maniobra en carretera: “no consumo ningún tipo de droga”

Francisco Bocaz se refirió al video que circula en redes sociales, donde se le acusó erróneamente de “manejar drogado”, en un registro que lo muestra zigzagueando en Américo Vespucio.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El conductor declaró que la denuncia hecha en redes sociales por su temeraria acción, que reconoce que fue “imprudente”, fue sacada totalmente de contexto: “yo no consumo ningún tipo de droga”. Bocaz asegura que ese día iba con sus cinco sentidos al volante, como es habitual.

Francisco explicó que lo que realmente sucedió es que él “iba en la pista de al medio, justo en Américo Vespucio con General Velásquez, y adelante mío antecedía un Mercedes Benz, en donde yo me acerqué un poquito más”.

Luego, aclara que “en este caso él (Mercedes Benz) hace una conducta que no corresponde, llegó y frenó en seco, siendo que tenía espacio adelante”, comentó.

Francisco dijo que siguió avanzando y quedó mirando a las personas que iban en el auto y aseguró que lo insultaron. Fue ahí que cambió bruscamente de pista.

En ese cambio, una camioneta se metió sin señalizar, y Francisco acusa que vio que el conductor iba grabando. “Él sabe que en la autopista no se puede manejar con el teléfono en la mano. A mí me molestó la situación, y no reaccioné de la mejor forma. Yo lo puedo asumir”, comenta.

Sin embargo, Francisco acusa que se ha visto afectado tras la acusación en redes. “Me veo involucrado y asumen como que yo estuviera drogado, siendo que no es así. No hubieron daños, no hubieron lesionados.”

Ante lo relatado por Francisco Bocaz, como medio ofrecemos disculpas por asegurar una versión sin tomar las declaraciones del implicado.

