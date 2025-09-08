Dos cazas estadounidenses sobrevolaron Guyana en medio de la toma de posesión del presidente Irfaan Ali

Los aviones de ataque AV-8B Harrier II, del Cuerpo de Marines de los Estados, pasaron mientras Ali entregaba su discurso de investidura, donde el mandatario de Guyana subrayó la importancia de la “cooperación internacional y la lucha contra el crimen transnacional”.

Su país enfrenta actualmente una histórica disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo, rica en hidrocarburos y donde la nación explora importantes reservas de petroleo tras los primeros hallazgos en 2015.