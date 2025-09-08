SUSCRÍBETE
Dos cazas estadounidenses sobrevolaron Guyana en medio de la toma de posesión del presidente Irfaan Ali

El vuelo de los Harrier norteamericanos fue descrito por la embajada de Estados Unidos en Guyana, como un respaldo “a la seguridad regional”.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Los aviones de ataque AV-8B Harrier II, del Cuerpo de Marines de los Estados, pasaron mientras Ali entregaba su discurso de investidura, donde el mandatario de Guyana subrayó la importancia de la “cooperación internacional y la lucha contra el crimen transnacional”.

Su país enfrenta actualmente una histórica disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo, rica en hidrocarburos y donde la nación explora importantes reservas de petroleo tras los primeros hallazgos en 2015.

