Conductora se desmaya al volante y estudiantes evitan una tragedia
Lo que comenzó como un viaje escolar rutinario en el condado de Hancock, Mississippi, estuvo a punto de convertirse en un desastre en una autopista de cuatro carriles. Un grupo de estudiantes de secundaria demostró una valentía y presencia de ánimo excepcionales al tomar el control de su autobús escolar después de que la conductora, Leah Taylor, de 46 años, perdiera el conocimiento al volante. El incidente ocurrió poco después de que el vehículo saliera de la escuela secundaria Hancock con aproximadamente 40 niños a bordo, cuando Taylor sufrió un ataque de asma severo que le impidió alcanzar su medicamento antes de desmayarse Fuente y Gentileza: El Mundo.es
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