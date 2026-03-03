Conflicto en Medio Oriente: claves para comprender la crisis entre EE.UU, Israel e Irán
En el cuarto día desde que se inició la guerra, Israel intercambió nuevos ataques con Irán durante la noche del martes mientras continúa su ataque al Líbano, intensificando y expandiendo el conflicto. Teherán ha respondido con una campaña dirigida a refinerías de petróleo que amenaza con provocar una crisis energética global. Los mercados bursátiles mundiales cayeron el martes y el precio del petróleo subió, mientras que el creciente conflicto en Medio Oriente que sacude a toda la región parece lejos de terminar. Más detalles en el video.
