Conmoción en Argentina: explosión deja al menos 17 heridos en una feria escolar de ciencias

La explosión se produjo durante una demostración experimental, que simulaba la erupción de un volcán, en el Instituto Comercial Rancagua.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Un grave accidente se produjo la noche de este jueves en la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, cuando un experimento en una feria de ciencias escolar explotó.

El incidente dejó 17 personas heridas, debido a las chispas, y hay una menor de 10 años que se encuentra en estado de gravedad, que había sido trasladada de urgencias al Hospital San José.

El intendente de la localidad, Javier Martínez, en diálogo con La Nación, indicó que debido al estallido, a la menor se le incrustó un objeto: “Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente y se la llevaron (hacia Buenos Aires)”.

Dentro de los otros 16 heridos, hay una docente de 45 años que tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a cirugía.

El experimento: los peligros de la pólvora

En el registro difundido en redes sociales, una de las alumnas autoras del experimento, detalló el proceso para generar la reacción química: “azufre picado, carbón picado y una sal especial”, agregando que esos tres componentes “formarían una pólvora” para la explosión.

Según el intendente de Pergamino, “el uso de la pólvora no es común para los experimentos”, y que eso podría haber sido el factor clave para el estallido.

Así, se inició una investigación para determinar las responsabilidades de quienes trabajan en la escuela.

