Conductor atropelló a una persona en Providencia y se dio a la fuga: así fue la cinematográfica persecución

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando Carabineros fue alertado del delito.

Desde Ñuñoa se inició un seguimiento controlador por inspectores municipales, y uno de ellos casi fue atropellado por el conductor, quien además chocó vehículos particulares.

La persecución finalizó en la intersección de avenida Marathon con avenida Escuela Agrícola, en la comuna de Macul, y al verse acorralado, el hombre intentó huir a pie.

Cuando fue reducido, volvió a resistirse e intentó agredir nuevamente a uniformados, pero fue detenido.

Tras inspeccionar el vehículo, se constató que tenía encargo por robo con intimidación y que transportaba otra placa en su interior.