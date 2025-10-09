Lo que tienes que saber: la visión de Tatiana Klima a la recta final del gobierno de Boric
"No me gustó la forma pero en ningún caso es intervencionismo” afirmó la exdirectora de Comunicaciones de La Moneda, Tatiana Klima, a propósito de la crítica que realizó el Presidente Boric -en cadena nacional y sin nombrar- al plan fiscal de José Antonio Kast la semana pasada. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la periodista abordó el devenir del gobierno del cual fue parte esencial en sus primeros dos años.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.