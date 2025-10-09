SUSCRÍBETE
La Tercera
Canción de “cumpleaños feliz” sonó por cinco horas en un colegio: Bomberos tuvieron que intervenir

Vecinos de Javalí Viejo, una localidad en Murcia, España, escucharon desde las 23:00 horas del lunes hasta las 4:30 de la madrugada del martes la canción de “Cumpleaños Feliz” que no paró de sonar a través de los altavoces del patio de un colegio del municipio.

Tras recibir numerosas quejas, un equipo de Bomberos de Murcia se desplazó hasta el establecimiento educacional y accedieron por el patio para localizar el punto desde donde salía la música.

Aunque en primera instancia pensaron que alguien podría haber dejado prendida la canción a propósito, aclararon que se debió a un fallo técnico en el sistema de megafonía del centro escolar.

Rápidamente, el registro compartido por los mismos bomberos se volvió viral, aunque los vecinos de la localidad reconocieron en comentarios que la gracia se agotó con el paso de las horas.

