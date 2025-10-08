SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Niño acusó a su abuela con el Presidente Boric y la respuesta se volvió viral

Un video protagonizado por un menor y el mandatario se volvió viral en TikTok, luego de que el niño le dijera a Boric: “Usted le cae mal a mi abuela”.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El particular momento ocurrió en un acto público en el Museo Interactivo Mirador (MIM), y ante la confesión del pequeño, el jefe de Estado no perdió la calma y le respondió: “Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre”.

“Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”, agregó.

Más sobre:ViralNacionalPresidente BoricMIM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Argentina golea y Colombia cumple para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Últimas horas Cyber Monday: Conoce ofertas para renovar el piso de tu casa

Macron nombrará a un primer ministro de Francia en las próximas 48 horas

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Ochoalcubo llega a José Ignacio

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado
Chile

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes
Negocios

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Actas de la Fed revelan un comité dispuesto a bajar la tasa una vez más, pero con recelo por la inflación

Qué hace Trilogy Metals, la empresa que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica
Tendencias

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Argentina golea y Colombia cumple para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Argentina golea y Colombia cumple para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

De sueldo top a futuro incierto: el zigzagueante presente de Paulo Díaz en River Plate

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Macron nombrará a un primer ministro de Francia en las próximas 48 horas
Mundo

Macron nombrará a un primer ministro de Francia en las próximas 48 horas

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Hamas entrega lista para intercambio de presos y rehenes con Israel y crece optimismo por acuerdo de paz en Gaza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?