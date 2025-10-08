Niño acusó a su abuela con el Presidente Boric y la respuesta se volvió viral
Un video protagonizado por un menor y el mandatario se volvió viral en TikTok, luego de que el niño le dijera a Boric: “Usted le cae mal a mi abuela”.
El particular momento ocurrió en un acto público en el Museo Interactivo Mirador (MIM), y ante la confesión del pequeño, el jefe de Estado no perdió la calma y le respondió: “Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre”.
“Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”, agregó.
