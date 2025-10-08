“Salvé TikTok, me deben una”: Donald Trump reaparece en la red social y se dirige a jóvenes

Desde que ganó las elecciones como presidente el pasado 5 de noviembre, Trump no había subido contenido a TikTok, por lo que esta corresponde a su primera publicación como jefe de Estado.

En medio de las disputas que surgieron producto de la ley federal que exige la venta o prohibición de la plataforma por motivos de seguridad nacional, Trump aseguró el su publicación que “logró salvarlo”.