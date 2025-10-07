Carabinero sorprende al fiscalizar en lengua de señas a un conductor en Yumbel

Desde la institución explicaron que Mardones, anteriormente fue bombero, y a raíz de “un lamentable hecho ocurrido hace cerca de ocho años decidió aprender lenguaje de señas”.

“Durante un incendio me tocó ayudar a una familia sorda. Ahí supe la necesidad de aprender lengua de señas. Todos deberíamos aprender esta forma de comunicación. Es algo bonito que le da tranquilidad a una persona sorda, el saber que uno puede comunicarse con ellos”, señaló el Subteniente.