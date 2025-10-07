Carabinero sorprende al fiscalizar en lengua de señas a un conductor en Yumbel
El subteniente Sebastián Mardones de la 5ª Comisaría de Yumbel se viralizó luego de que fuera captado realizando una “fiscalización inclusiva”, en la que el funcionario logró comunicarse con un conductor con discapacidad auditiva, sin mayores complicaciones.
Desde la institución explicaron que Mardones, anteriormente fue bombero, y a raíz de “un lamentable hecho ocurrido hace cerca de ocho años decidió aprender lenguaje de señas”.
“Durante un incendio me tocó ayudar a una familia sorda. Ahí supe la necesidad de aprender lengua de señas. Todos deberíamos aprender esta forma de comunicación. Es algo bonito que le da tranquilidad a una persona sorda, el saber que uno puede comunicarse con ellos”, señaló el Subteniente.
