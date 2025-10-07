La Mesa del Poder: nueva generación de candidatos se enfrenta por campamentos, reconstrucción y pobreza
Los candidatos a la Cámara Eduardo Cretton (UDI), Cristopher Valdivia (PL), Leopoldo Moreno (IND-RN) y Renata Vásquez (DC), debatieron sobre contingencia y, a propósito de la arremetida de Jeannette Jara al ministro de Vivienda, Carlos Montes, contrastaron sus posturas en uno de los temas que más preocupa a los chilenos: los campamentos irregulares.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.