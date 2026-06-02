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    Abren nueva convocatoria de innovación científica para universidades y centros de investigación

    La iniciativa “Explora IV”, busca soluciones tecnológicas para distintos desafíos de la industria alimentaria. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de junio y contempla áreas como economía circular, energía, producción sostenible y nuevas tecnologías de alimentos.

    Por 
    Daniel Fajardo

    Agrosuper, con el apoyo de HUBTEC, lanzó la cuarta versión de su convocatoria de Investigación y Desarrollo (I+D) “Explora IV”, un programa dirigido a universidades, institutos de educación superior y centros de investigación que busca conectar capacidades científicas con desafíos concretos de la industria alimentaria.

    La iniciativa se ha consolidado como uno de los principales espacios de colaboración entre academia y empresa en el país. En sus cinco años de funcionamiento, Agrosuper ha financiado más de 20 proyectos de investigación aplicada, impulsando soluciones innovadoras que luego pueden ser validadas directamente en entornos productivos reales.

    “La innovación y la investigación son parte del ADN de Agrosuper. Tenemos una larga trayectoria en este tipo de proyectos y estamos orgullosos de poder decir que fuimos pioneros en integrar la investigación científica en nuestros procesos, así como también los únicos que realizamos pruebas de concepto directamente en nuestras plantas para probar la teoría en la práctica real”, señaló Consuelo Sotomayor, Líder de Investigación Aplicada de Agrosuper.

    Para esta nueva edición, la empresa definió cinco áreas prioritarias de investigación: alimentos seguros y con mayor vida útil; economía circular; nuevas tecnologías para procesos alimentarios; producción animal saludable y sostenible; y eficiencia energética y uso de recursos en procesos productivos. Las postulaciones estarán abiertas entre el 25 de mayo y el 30 de junio.

    Desde HUBTEC destacan el impacto que ha tenido esta metodología de trabajo colaborativo. “Explora se ha consolidado como un modelo pionero de innovación abierta en Chile, demostrando el valor de conectar tempranamente a la industria con capacidades de I+D para generar soluciones de alto impacto. Esta cuarta convocatoria reafirma cómo las empresas pueden acelerar la innovación y competitividad a través de soluciones basadas en ciencia y tecnología”, afirmó Ignacio Merino, director ejecutivo de HUBTec.

    Los resultados de las versiones anteriores ya muestran aplicaciones concretas. Uno de los proyectos destacados de “Explora III” fue FRAME, desarrollado por el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), que utiliza fotogrametría 3D e inteligencia artificial para calcular automáticamente el inventario de materias primas utilizadas en la alimentación animal. La tecnología permite estimar el volumen de granos almacenados mediante fotografías tomadas desde distintos ángulos, optimizando la gestión y el control de inventarios. Las bases y detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en los sitios web de Agrosuper y HUBTEC.

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