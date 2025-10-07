Detención ciudadana: conductor atropella a delincuente tras intento de encerrona en Independencia

El incidente ocurrió en medio de una congestión vehicular alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo de antisociales abordó a una mujer que conducía un BMW.

La mujer, al ser abordada, descendió rápidamente de su auto y huyó del lugar pidiendo ayuda, mientras los delincuentes intentaban ingresar al auto sin éxito.

Uno de los ladrones, al notar que la sustracción del auto no se concretaría, huyó de inmediato. Otro quedó dentro del auto, mientras el tercero intentaba abrir la puerta, pero estaba bloqueada.

En ese momento, un vehículo blanco atropelló al hombre que estaba afuera del BMW, y el otro que estaba dentro intentó socorrerlo, pero escapó.

Los transeúntes que presenciaron la situación se acercaron al ladrón que no logró arrancar, y fue inmovilizado y agredido antes de ser entregado a Carabineros.