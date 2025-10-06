Flota china de casi 50 barcos en Iquique genera alerta en pescadores por posible impacto ambiental

Los trabajadores aseguran que la presencia de la flota china ha reducido la disponibilidad del calamar rojo o jibia, un recurso clave para la pesca artesanal de la zona.

Manuel Figueroa, gobernador marítimo de Iquique, explicó a Mega que las embarcaciones cuentan con autorización para fondear temporalmente.

Además, la Armada mantiene constante monitoreo de la flota con la finalidad de controlar “el correcto cumplimiento de los acuerdos internacionales”.