Tras cinematográfica persecución: detienen a cuatro sujetos por robo a empresa en La Granja

Cuatro personas fueron detenidas luego de protagonizar un robo en la distribuidora Carozzi, quienes sustrajeron mercadería.

Tras el aviso, Carabineros iniciaron una persecución que terminó en Puente Alto, donde lograron detener el camión en el que huían y además recuperaron la carga sustraída.

Según información entregada por fuentes policiales, todos los detenidos tienen antecedentes, y uno de ellos es menor de edad (17 años).