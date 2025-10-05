SUSCRÍBETE
Tras cinematográfica persecución: detienen a cuatro sujetos por robo a empresa en La Granja

Durante la mañana de este domingo, Carabineros fueron alertados por un robo en las dependencias de la empresa Carozzi, por lo que iniciaron un seguimiento que culminó en una persecución que se extendió hasta Puentee Alto, logrando detener a los involucrados.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Cuatro personas fueron detenidas luego de protagonizar un robo en la distribuidora Carozzi, quienes sustrajeron mercadería.

Tras el aviso, Carabineros iniciaron una persecución que terminó en Puente Alto, donde lograron detener el camión en el que huían y además recuperaron la carga sustraída.

Según información entregada por fuentes policiales, todos los detenidos tienen antecedentes, y uno de ellos es menor de edad (17 años).

Más sobre:NacionalLa GranjaPuente AltoPersecusiónCarabinerosCarozzi

