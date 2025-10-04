¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de próstata?

El primer síntoma que podría relacionarse con cáncer de próstata es la capacidad para orinar. Aunque esto no necesariamente indica cáncer, si es una característica que obliga a consultar al médico.

Por otro lado, si el cáncer ya ha avanzado, es probable que se haya propagado a los huesos, por lo que los pacientes suelen presentar dolor de espalda u hombro. Básicamente se trata dolor donde las metástasis crecen cerca de las superficies óseas donde se ubican los nervios.

Otros síntomas incluyen, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad:

-Hinchazón de las piernas

-Dificultad para respirar

-Tos persistente

-Dolor en las caderas

Estos síntomas depende en gran medida de las áreas del cuerpo en las que se haya infiltrado el cáncer.

Para todos los hombres, y de acuerdo a la evidencia científica, se recomienda iniciar el control preventivo desde los 45 años, incluyendo el antígeno prostático específico y la palpación rectal.