Kast sube el tono y escala polémica con el Presidente Boric

El cruce entre ambos comenzó con la alusión al candidato republicano en la cadena nacional del Mandatario, en la que criticó su plan fiscal. Luego, Kast acusó a Boric de realizar un “acto de cobardía, corrupción y mentiras”, a lo que Boric respondió que él “no está para polémicas tan chicas”.

“El único pequeño es él, el único que no ha estado a la altura del cargo es el Presidente de la República, que ha abusado del cargo”, cargó el abanderado, agregando: “No use el cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad”.