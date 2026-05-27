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    Toyota Hilux: la icónica pickup llega en versión eléctrica

    La novena generación de la histórica camioneta debuta en Chile con su primera versión 100% eléctrica.

     
    CRISTIAN VARGAS A REGISTRO DIGITAL

    La electrificación ya llegó a uno de los modelos más emblemáticos del mercado automotriz. Toyota presentó en Chile la nueva Hilux BEV, la primera versión completamente eléctrica de su reconocida pickup mediana, marcando un nuevo capítulo para un vehículo que ha sido protagonista en el país durante décadas.

    El nuevo modelo no solo representa un cambio tecnológico, sino también una evolución que apunta a mantener intacta la esencia que lo convirtió en un referente: resistencia, confiabilidad y capacidad todoterreno. Probada en faenas mineras chilenas y desarrollada bajo la estrategia Beyond Zero de la firma japonesa, tiene como objetivo demostrar que la electrificación también puede responder a las exigencias de industrias como la minería, la agricultura o la construcción.

    CRISTIAN VARGAS A REGISTRO DIGITAL

    La primera representante de la novena generación del modelo en arribar a Chile proviene de Tailandia y es considerada como la primera camioneta de una marca generalista en apostar por una propulsión totalmente eléctrica sin recurrir a sistemas híbridos. Bajo su carrocería mantiene la conocida plataforma IMV, conservando gran parte de sus dimensiones y aptitudes tradicionales.

    Mide 5,32 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,80 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,08 metros. Además, ofrece 207 mm de despeje al suelo, capacidad de vadeo de hasta 700 mm y ángulos de ataque y salida de 29° y 24°, respectivamente. Su capacidad de remolque alcanza los 3.500 kilos y puede transportar hasta 1.600 kilos de carga.

    El sistema de propulsión está compuesto por dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan una potencia combinada cercana a los 196 hp y permiten una tracción integral permanente AWD. El motor delantero entrega 82 kW y 206 Nm de torque, mientras que el trasero alcanza 129 kW y 269 Nm, gestionando electrónicamente la distribución de fuerza según las condiciones del terreno.

    La energía proviene de una batería de ion-litio de 59,2 kWh desarrollada junto a Prime Planet Energy Solutions, empresa creada por Toyota y Panasonic. Gracias a este conjunto, la Hilux BEV puede recorrer hasta 260 kilómetros bajo ciclo WLTP, aunque en conducción urbana la autonomía podría acercarse a los 400 kilómetros.

    CRISTIAN VARGAS A REGISTRO DIGITAL

    En el habitáculo, la evolución tecnológica es evidente. Incorpora cuadro de instrumentos digital configurable de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, Smart Key, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

    En seguridad, suma siete airbags y el paquete Toyota Safety Sense, que incluye sistema de precolisión frontal, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, asistente de frenado en reversa y luces altas automáticas.

    Disponible en colores Super White 2, Platinum White Pearl, Ash y Emotional Red, la nueva Toyota Hilux BEV AWD inicia su comercialización en Chile con un precio de $68.990.000.

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