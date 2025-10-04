Encuesta descifra: ¿Están de acuerdo los chilenos con el reconocimiento del Estado palestino?
La actual crisis humanitaria en Gaza a recibido una condena transversal por parte de la comunidad internacional. Hace pocos días, y en una decisión histórica, Reino Unido optó por apoyar la condición de Estado palestino. Así, se sumó a países como Francia, Australia, Bélgica y Canadá, que definieron una postura similar. ¿Pero que piensan y cuál es la postura de nuestros compatriotas ? Acá te lo contamos.
