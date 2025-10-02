Así fue el encuentro del Presidente Boric y Silvio Rodríguez en La Moneda

Silvio Rodríguez volvió a Chile para realizar cuatro conciertos en el Movistar Arena. Pero su agenda no es solo musical: fue recibido en La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.

Luego del habitual recorrido por el palacio de gobierno, participaron de una reunión privada que duró cerca de una hora, a la que se sumó la ministra secretaria general de Gobierno, Camilla Vallejo.