Así fue el encuentro del Presidente Boric y Silvio Rodríguez en La Moneda
El cantautor cubano llegó en la mañana de este jueves al palacio de gobierno, donde fue recibido por el mandatario.
Silvio Rodríguez volvió a Chile para realizar cuatro conciertos en el Movistar Arena. Pero su agenda no es solo musical: fue recibido en La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.
Luego del habitual recorrido por el palacio de gobierno, participaron de una reunión privada que duró cerca de una hora, a la que se sumó la ministra secretaria general de Gobierno, Camilla Vallejo.
