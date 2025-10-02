SUSCRÍBETE
Así fue el encuentro del Presidente Boric y Silvio Rodríguez en La Moneda

El cantautor cubano llegó en la mañana de este jueves al palacio de gobierno, donde fue recibido por el mandatario.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Silvio Rodríguez volvió a Chile para realizar cuatro conciertos en el Movistar Arena. Pero su agenda no es solo musical: fue recibido en La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.

Luego del habitual recorrido por el palacio de gobierno, participaron de una reunión privada que duró cerca de una hora, a la que se sumó la ministra secretaria general de Gobierno, Camilla Vallejo.

