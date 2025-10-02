SUSCRÍBETE
“No estoy para polémicas tan chicas”: Boric responde a Kast y continúa cruce entre ambos

El Presidente Gabriel Boric abordó los dichos de José Antonio Kast de ayer, luego que el candidato republicano fuera aludido por el Mandatario en cadena nacional.

Por 
Paula Morales
 
Alonso Vatel

“Lo que hizo el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, lanzó Kast ese día.

“Cobarde? Yo no estoy para polémicas tan chicas”, aseguró hoy Boric al ser consultado por los dichos del abanderado, añadiendo: “A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento y eso es lo que está preocupado el gobierno”.

“Conversar de las propuestas de las políticas públicas acá en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”, agregó el Mandatario.

