“No estoy para polémicas tan chicas”: Boric responde a Kast y continúa cruce entre ambos

“Lo que hizo el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, lanzó Kast ese día.

“Cobarde? Yo no estoy para polémicas tan chicas”, aseguró hoy Boric al ser consultado por los dichos del abanderado, añadiendo: “A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento y eso es lo que está preocupado el gobierno”.

“Conversar de las propuestas de las políticas públicas acá en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”, agregó el Mandatario.