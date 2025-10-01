SUSCRÍBETE
“Yo no soy cobarde, mentiroso y corrupto”: Kast arremete contra Boric tras alusión en su contra durante cadena nacional

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a los dichos del Presidente Gabriel Boric durante la presentación del Presupuesto 2026.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

“Lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano. Fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras“. De esta manera, Kast comenzó sus declaraciones a la prensa, argumentando que Boric utilizó la cadena nacional para enfrentar a un candidato opositor sin la misma posibilidad de respuesta.

Si bien el candidato republicano apuntó a un presunto intervencionismo electoral, descartó presentar acciones formales en Contraloría, ya que Boric no mencionó directamente su nombre.

Por lejos la mayor sanción que va a tener este Presidente va a ser la derrota que va a sufrir en noviembre y su candidata en diciembre, más allá de si gano yo o gana otro candidato del sector”, sostuvo.

