Lo que tienes que saber: el dardo de Boric a Kast en cadena nacional, Presupuesto 2026 y falta de glosa republicana

Escucha el completo análisis a la discusión en torno a la tramitación de la Ley de Presupuesto, las críticas en materia fiscal a La Moneda y la arremetida del Presidente Boric en cadena nacional contra José Antonio Kast. Con María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el periodista Julio Nahuelhual de Pulso y Rodrigo Álvarez.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Nueva Changan Hunter REEV: la primera camioneta de su tipo en Chile

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20
Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres