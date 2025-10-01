Lo que tienes que saber: el dardo de Boric a Kast en cadena nacional, Presupuesto 2026 y falta de glosa republicana
Escucha el completo análisis a la discusión en torno a la tramitación de la Ley de Presupuesto, las críticas en materia fiscal a La Moneda y la arremetida del Presidente Boric en cadena nacional contra José Antonio Kast. Con María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el periodista Julio Nahuelhual de Pulso y Rodrigo Álvarez.
