El polémico gesto de Kast mientras Jara exponía en foro sobre la IA

En el encuentro, convocado por Fundación País Digital, también participó la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Tras la participación de la exalcaldesa de Providencia, fue el turno de José Antonio Kast, quien al iniciar su intervención, pidió aplausos para Jara: “Le damos la bienvenida a la candidata Jeannette Jara, un aplauso para Jeannette”, dijo en el escenario.

Según detalló Emol, la candidata del oficialismo justo estaba tomando asiento en la primera fila.

En el momento en que le tocaba a Jara intervenir, el candidato republicano abandonó el evento, y su salida quedó registrada. “Chao, que le vaya bien”, dice a las personas que estaban presentes.