Agente del ICE rocía gas pimienta a una mujer en la cara durante protestas en Portland

En medio de protestas frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Portland, un agente roció con gas pimienta directamente a la cara de dos personas mientras discutían con la policía.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

A través de redes sociales, se difundió un video que evidencia el momento en que un policía del ICE rocia gas pimienta en el rostro de una joven, donde aparentemente mantenían una discusión.

Según testigos, minutos después del incidente, la mujer seguía llorando de dolor, por lo que tuvieron que llevársela a un hospital para que recibiera atención médica.

Protestas en Portland

Ante las protestas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el despliegue de Tropas en Portland una semana atrás.

Sin embargo, una jueza federal en Oregon, Karin Immergut, otorgó una orden de restricción temporal este sábado, que impide al Gobierno de Trump desplegar la Guardia Nacional.

En su fallo, Immergut señaló que los recientes incidentes donde manifestantes se enfrentaron con agentes federales, “son inexcusables, pero no se acercan al tipo de incidentes que no puedan ser manejados por fuerzas regulares del orden público”.

La orden de restricción temporal vence en 14 días, el 18 de octubre.

