Candidata a diputada del Partido Republicano sufre agresión durante volanteo en estación de metro
Javiera Rodríguez, candidata a diputada por el Distrito 9, denunció a través de un video difundido en redes sociales una violenta agresión afuera de la estación Los Libertadores, en la comuna de Quilicura.
En su publicación, la periodista detalló que a ella junto a su equipo los persiguieron e insultaron en medio de una entrega de volantes.
El agresor, al darse cuenta que lo estaban grabando, golpeó a la persona que acompañaba a Rodríguez.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.