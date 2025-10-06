SUSCRÍBETE
Candidata a diputada del Partido Republicano sufre agresión durante volanteo en estación de metro

Javiera Rodríguez, candidata a diputada por el Distrito 9, denunció a través de un video difundido en redes sociales una violenta agresión afuera de la estación Los Libertadores, en la comuna de Quilicura.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

En su publicación, la periodista detalló que a ella junto a su equipo los persiguieron e insultaron en medio de una entrega de volantes.

El agresor, al darse cuenta que lo estaban grabando, golpeó a la persona que acompañaba a Rodríguez.

