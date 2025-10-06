Con fuego real y aviones de combate: EE.UU. publica videos de ejercicios militares cerca de Venezuela

El Comando Sur de EE.UU. divulgó las imágenes donde se pueden ver aviones de combate AV-8B Harrier II de la 22ª Unidad Expedicionaria del Cuerpo de Marines.

Los cazas “se entrenan con el Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima” en el marco del combate contra el narcotráfico ordenado por Trump.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, de operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y de las prioridades del presidente Donald Trump”, indicó el comunicado oficial.