Bailan sin cesar: 31 minutos estrena su esperado Tiny Desk

No solo presentaron canciones como “Mi Equilibrio Espiritual” y “Mi Muñeca Me Habló”, también aprovecharon de dejar algunos guiños como el tema oficial de Better Call Saul, “La Voz de los ’80” de Los Prisioneros y una mención a la Visa Waiver.

¿Aún no lo ves? Ya está disponible a través de YouTube de NPR Music.

Recuerda que 31 Minutos dirá presente el 13 y 14 de marzo en el regreso de Lollapalooza Chile al Parque O’Higgins