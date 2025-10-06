Bailan sin cesar: 31 minutos estrena su esperado Tiny Desk
Esta mañana se estrenó la esperada sesión en Tiny Desk de 31 Minutos. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Guaripolo y muchos otros personajes se tomaron el escritorio de Washington junto al elenco y su banda.
No solo presentaron canciones como “Mi Equilibrio Espiritual” y “Mi Muñeca Me Habló”, también aprovecharon de dejar algunos guiños como el tema oficial de Better Call Saul, “La Voz de los ’80” de Los Prisioneros y una mención a la Visa Waiver.
¿Aún no lo ves? Ya está disponible a través de YouTube de NPR Music.
Recuerda que 31 Minutos dirá presente el 13 y 14 de marzo en el regreso de Lollapalooza Chile al Parque O’Higgins
