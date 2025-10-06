SUSCRÍBETE
Bailan sin cesar: 31 minutos estrena su esperado Tiny Desk

Esta mañana se estrenó la esperada sesión en Tiny Desk de 31 Minutos. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Guaripolo y muchos otros personajes se tomaron el escritorio de Washington junto al elenco y su banda.

Por 
Paula Morales
 
Gerardo Aliaga

No solo presentaron canciones como “Mi Equilibrio Espiritual” y “Mi Muñeca Me Habló”, también aprovecharon de dejar algunos guiños como el tema oficial de Better Call Saul, “La Voz de los ’80” de Los Prisioneros y una mención a la Visa Waiver.

¿Aún no lo ves? Ya está disponible a través de YouTube de NPR Music.

Recuerda que 31 Minutos dirá presente el 13 y 14 de marzo en el regreso de Lollapalooza Chile al Parque O’Higgins

Más sobre:MúsicaEspectáculos31 minutosTiny Desk

