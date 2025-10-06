Captan a dos carabineros durmiendo dentro de una patrulla: estaban de servicio

El registro fue ampliamente difundido en redes sociales, y evidencia que ninguno de los dos carabineros se percató de la presencia del hombre, ya que se acercó en varias ocasiones al vehículo y los grabó de distintos ángulos.

Tras lo ocurrido, Carabineros emitió un comunicado explicando que ambos funcionarios habían tenido un turno nocturno de patrullaje y que cedieron ante el cansancio.

Sin embargo, la institución emitió un segundo comunicado donde anunciaron que la situación será investigada de forma inmediata para esclarecer los hechos.

Más tarde, se confirmó que los funcionarios se encontraban de servicio cuando ocurrieron los hechos, por lo que se aplicarán las medidas correspondientes según el reglamento vigente de la institución.