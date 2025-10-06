Lo que tienes que saber: zoom al programa de Jeannette Jara y por qué directiva PC no la quería como candidata
En esta edición del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, repasó junto al periodista de La Tercera Domingo, Francisco Artaza, el "anexo" que la abanderada oficialista presentó este domingo de su programa de gobierno. Revisa en el video el análisis: desde qué implica el ingreso vital de $750 mil a por qué Jara respaldó una ley de aborto en su programa.
