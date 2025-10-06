Desde la Redacción 6 de octubre: zoom al programa de Jara y la postura de la UDI en eventual gobierno de Kast
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera revisa el completo análisis que Camilo Feres -director ejecutivo de Descifra- hizo al programa de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), los continuos roces que ha tenido con la directiva de su partido y el por qué incluyó temas como el salario vital y el apoyo a una ley de aborto. En este episodio, también, repasa la entrevista a Guillermo Ramírez, timonel gremialista.
