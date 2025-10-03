SUSCRÍBETE
Desde la Redacción 3 de octubre: la inquietud de la ministra Orellana ante eventual gobierno de Kast

“Es difícil no preocuparse”. Con esas palabras la titular del Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana (FA), abordó qué implicaría, en su opinión, un potencial gobierno de José Antonio Kast en materia de género. En entrevista con Gloria Faúndez y Rodrigo Álvarez, la ministra dijo que el candidato “ha mantenido un silencio” en temas valóricos y acusó que desde republicanos “siempre están atacando temas que tengan que ver con avances de las mujeres”.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónAntonia OrellanaManuel GarcíaJosé Antonio Kast

