La Mesa del Poder |Schönhaut (FA) y Hube (UDI) fijan posturas en temas valóricos: del aborto a la eutanasia
Las candidatas a diputadas por el distrito 11, Constanza Schönhaut (FA) y Constanza Hube (UDI), debatieron sobre la arremetida del Presidente Gabriel Boric contra José Antonio Kast, abordaron la carrera presidencial y se enfrentaron por temas valóricos. Revisa en el video el debate realizado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.
